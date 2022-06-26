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    Galatasaray'dan William Carvalho atağı

    Galatasaray'dan William Carvalho atağı

    Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan William Carvalho için transfer teklifinde bulundu.
    • 26.06.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 16:28
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    Galatasaray’da transfer çalışmaları için Avrupa turuna çıkan Sportif Direktör Cenk Ergün dün İstanbul’a döndü. İtalya’da Mert Müldür için Sassuolo ile pazarlığa oturan ve daha sonra Portekiz’e geçen Ergün, özellikle orta sahaya planlanan isimlerle ilgili görüşmelerde bulundu.

    Kapsamlı bir rapor hazırlayan Cenk Ergün, Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile görüşerek bilgi verecek.

    Beşiktaş'ın elinden Kazımcan Karataş'ı, Fenerbahçe'nin elinden ise Abdülkerim Bardakcı'yı kapan Galatasaray, sarı-lacivertlilere bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor.

    Galatasaray dan William Carvalho atağı #1

    Fenerbahçe'nin istediği Carvalho'ya teklif

    Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde bulunan Real Betisli William Carvalho'yu transfer listesine ekledi.

    Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, sarı-kırmızılılar, Jorge Jesus'un ısrarla takımda görmek istediği 30 yaşındaki oyuncu için devreye girdi.

    Galatasaray dan William Carvalho atağı #2

    Carvalho gelirse ikinci çalım olacak

    Galatasaray'ın Real Betis'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunan William Carvalho için La Liga temsilcisine Fenerbahçe'den daha iyi bir transfer teklifi sunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılılar, William Carvalho'yu transfer etmesi halinde ezeli rakibine bir gol daha atmış olacak.

    Jorge Jesus'un transfer listesinde ilk sıralarda yer alan William Carvalho geçtiğimiz sezon 49 müsabakada oynama şansı yakaladı. 30 yaşındaki orta saha bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Portekizli futbolcu takım arkadaşlarına 5 asist yaptı.

    Galatasaray dan William Carvalho atağı #3


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