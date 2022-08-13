Galatasaray'de hedef Shamar Nicholson

Transfer dönemine yaptığı hamleler ile damga vuran Galatasaray forvet bölgesi için Jamaikalı Shamar Nicholson için harekete geçti.

Transfer dönemine Haris Seferovic, Sergio Oliviera, Lucas Torreira, Dries Mertens gibi yaptığı yıldız transferleriyle damga vuran Galatasaray, santrfor bölgesi için bir takviye daha yapmayı düşünüyor.

PSG'den ayrılması beklenen Mauro Icardi ve Torino'dan ayrılan Andrea Belotti transferlerinde sonuca ulaşamayan Galatasray rotayı Rusya'ya çevirdi.

Vole'nin haberine göre Galatasaray, Spartak Moskova forması giyen 25 yaşındaki Shamar Nicholson için kulübüyle görüşmelere başladı.

Savaş nedeniyle Rusya'dan ayrılabilir

Jamaika ekibi Boys Town FC'den 2017 senesinde Slovenya takımı NK Domzale'ye transfer olan Nicholson, 2019 yılında 1.5 milyon euroya Belçika ekibi Charleroi'ye imzza attı. 1.92 boyundaki oyuncu bu yıl devre arasında Rus takımı Spartak Moskova'ya 8 milyon euro bonservis karşılığında trasnfer olmuştu.

Spartak Moskova ile 2026 senesine kadar sözleşmesi bulunan Nicholson, Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle takımdan ayrılabilir.

Geçen sezon Charleroi ve Spartak Moskova formalarıyla toplam 34 mücadeleye çıkan Nicholson, 21 gol atıp 7 asist yaptı. 25 yaşındaki Jamaikalı santrfor bu sezon 3 maçta 98 dakika forma giyip gol atma başarısı gösteremedi.