Galatasaray'ı bekleyen küçük tehlike! Yusuf Demir dönüyor Galatasaray'ın Basel'e kiralık olarak gönderdiği Yusuf Demir, devre arasında sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak geri dönebilir.

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Süper Lig devi Galatasaray, geçen sezon başında 6 milyon euro yatırım yaptığı Yusuf Demir'den hiç faydalanamadı.

Sarı-kırmızılı takımda oynama şansı bulamayan Yusuf, süre alması adına Basel'e kiralandı. 2003 doğumlu gurbetçi oyuncu, İsviçre'de de aradığını bulamadı.

İsviçre'de 2 gole katkı

11 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Yusuf Demir'den Basel de hiç memnun değil. İsviçre ekibi, kiralık sözleşmeyi feshedip 20 yaşındaki oyuncuyu geri göndermeyi düşünüyor.

Avusturya Milli Takımı'na da artık çağrılmayan genç futbolcu, Galatasaray'ın gelecek planlarında yer almıyor ve hayal kırıklığı gözüyle bakılıyor.

Galatasaray yönetiminin, Yusuf Demir ile görüşüp kendisine takım bulmasını isteyeceği de gelen haberler arasında.