Galatasaray'ı yıkan haber: Suudi Arabistan'dan Hakim Ziyech açıklaması

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Ara transfer döneminde kadro düzenlemelerine devam eden Galatasaray, Wilfried Zaha’yı Charlotte FC’ye kiralık gönderdikten sonra bir diğer kanat oyuncusu Hakim Ziyech ile yolları ayırmayı planlıyor.

"ZIYECH'İ KADROMA İSTEMEDİM"

Faslı oyuncunun Suudi Arabistan ekibi Al Fateh’e transfer olacağı yönündeki iddialar üzerine, Al Fateh Teknik Direktörü Jose Gomes açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Hakim Ziyech’in transferiyle ilgilenmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Hakim Ziyech'in kadroya dahil edilmesini hiç istemedim. Aklıma bile gelmedi. Ben belirlediğim isimleri yönetime ilettim.

ZIYECH’İN GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI

31 yaşındaki Faslı futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla yalnızca 11 maçta oynayarak 320 dakika süre aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte toplamda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Ancak beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan tecrübeli oyuncunun, takımdan ayrılması gündemde.