Galatasaray'ın Adrien Rabiot harekatı başarısız! İstediği para dudak uçuklattı Galatasaray, Juventus ile sözleşmesi biten Adrien Rabiot ile temasa geçti ancak maaş talebi bütçeyi aştı.

Gelecek sezon sadece Süper Lig'de değil Avrupa'da da mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarında yıldız futbolculara yöneldi.

Mauro Icardi için seferber olan yönetim, Juventus ile sözleşmesi biten Adrien Rabiot'u gündemine alırken jet hızıyla bu transferden vazgeçmek durumunda kaldı.

28 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takımdan yıllık 9 milyon euro maaş istediği kaydedilirken, Erden Timur'un da bu cevap üzerine masadan kalktığı belirtildi.

11 gol 6 asistle oynadı

Fransız milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro.

Geçen sezon Juventus formasıyla 48 maçta 11 gol 6 asist yapan Rabiot'un üst düzey takımlarda oynamak istediği de gelen haberler arasında.