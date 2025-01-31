Galatasaray'ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalacak 8 takımı belirleyecek play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi.

İtalyan ekibi Milan ve Hollanda takımı Feyenoord'un eşleşmesi sonrasında ise sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Alvaro Morata transferi için beklenmedik bir pürüz ortaya çıktı.

FEYENOORD, GIMENEZ'İ MILAN'A GÖNDERMEME KARARI ALDI

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile eşleşmesi, transfer görüşmelerini sürdürdüğü Santiago Gimenez'in durumunu belirsizleştirdi.

Bu eşleşme sonrası Hollanda ekibinin, Gimenez'i takımda tutacağı öne sürüldü.

MILAN, MORATA'YI TUTMAK İSTİYOR

Bu gelişmenin ardından yeni bir forvet arayışına yönelen Milan, golcü transferini bitirmeden Alvaro Morata'yı takımdan göndermek istemiyor.

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray, oyuncu ve kulübü Milan ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşma sağlamıştı.

Galatasaray, Morata ile yıllık 6 milyon eurodan anlaşmaya varırken, Milan ile 8 milyon euro zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama anlaşması sağlamıştı.

PERFORMANSI

Bu sezonun başında 13 milyon euroya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı. Yıldız isim, bu maçlarda 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.