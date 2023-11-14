Galatasaray'ın Angelino derdi: 6 milyon eurodan kurtulmanın yolu aranıyor Galatasaray, Leipzig ile görüşerek Angelino'nun 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunda orta yolu bulmayı planlıyor.

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Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak defansif performansıyla beklentilerin altında kalan Angelino için büyük bir tehlike var.

3 maçta daha forma giymesi halinde bonservisi alınacak İspanyol sol bekin zorunlu opsiyonunu kaldırmak isteyen Galatasaray cephesi, Alman ekibiyle orta yolu bulmayı planlıyor.

6 milyon euro

Kiralık sözleşmesinde satın alma maddesi 6 milyon euro yazan Angelino'da Leipzig'in kararı bekleniyor.

Sözleşmesinin detayları

Futbolcunun eski kulübüne net 1.5 milyon euro tutarında kiralık ücret ödenirken, satın alma bedeli de 6 milyon euro olarak belirlendi.

Sarı-kırmızılı takım, futbolcuya bu sezon için 2.3 milyon euro ödeyecek.

17 maçta oynadı

Galatasaray forması altında şu ana dek 17 maça çıkan Angelino, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Kazımcan güven vermiyor

Angelino'nun yerine sol bekte teknik direktör Okan Buruk'tan formayı alan Kazım Karataş, sakatlanarak formasını 66. dakikada Kaan Ayhan'a bıraktı.

Yenilen gollerde kademe hatası yapan 20 yaşındaki genç futbolcuya taraftarlar da sosyal medyadan tepki gösterdi.

Kaldığı sürede etkisiz bir performans gösteren Kazımcan, 13 top kaybıyla sahada yokları oynadı.