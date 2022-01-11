Galatasaray'ın anlaştığı Domenec Torrent İstanbul'a geliyor

Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in ardından anlaştığı Domenec Torrent'i İstanbul'a getirtiyor.

Galatasaray'da alınan kötü sonuçların faturası, teknik direktör Fatih Terim'e kesildi. Sarı-kırmızılılar, deneyimli hoca ile yollarını ayırdı.

Henüz üzerinden 24 saat bile geçmeden sarı-kırmızılı yönetim, yeni hoca ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, bu akşam saat 18:30'da İstanbul'a gelecek. Torrent'i taşıyacak uçak Barcelona'dan hareket edecek.

DOMENEC TORRENT KİMDİR?

59 yaşındaki İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, Bayern Münih ve Manchester City'de Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı. 2018'de Pep'in yanından ayrılan ve ABD'de New York City'nin başına geçen Torrent, 2020 Temmuz'unda ise Flamengo'nun başına geçti ve buradaki görevinden 4 ay sonra ayrılmak durumunda kaldı.

İspanyol çalıştırıcı, Kasım 2020'den bu yana kulüp çalıştırmadı.