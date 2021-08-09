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- Galatasaray'ın B planı Amine Harit
Galatasaray'ın B planı Amine Harit
Bu sezon genç bir jenerasyon yakalamak isteyen Galatasaray, Schalke 04 forması giyen Amine Harit'i de listeye ekledi.
- Haber Merkezi
- 09.08.2021 - 15:38
- Güncelleme : 09.08.2021 - 16:42
Galatasaray, yeni sezonun ilk haftasının yaklaştığı bu günlerde transfer çalışmalarına hızlanarak devam ediyor.
TERİM'İN YENİ HEDEFİ AMINE HARIT
Daha önce çıkan haberlerde Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in, Tokyo 2020'de Brezilya forması giyen Claudinho'yu izlediği ve istediği ifade edilmişti, ancak başarılı oyuncunun Zenit'le el sıkışması Terim'in planlarını bozdu.
Bladi'nin verdiği habere göre ise Galatasaray, Schalke'nin 10 numarası Amine Harit için devreye girdi.
28 MAÇTA 2 GOL 5 ASİST
Galatasaray'ın resmi teklif götürmeyi düşündüğü Harit, geçen sezon Bundesliga'da 28 maçta 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Milan, Napoli ve Everton'un da 24 yaşındaki Faslı oyuncuyla ilgilendiği biliniyor.