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Galatasaray'ın B planı Amine Harit

Galatasaray'ın B planı Amine Harit

Bu sezon genç bir jenerasyon yakalamak isteyen Galatasaray, Schalke 04 forması giyen Amine Harit'i de listeye ekledi.