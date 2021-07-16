Galatasaray'ın Berkan Kutlu teklifi

Galatasaray, Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu için yoğun transfer mesaisi harcıyor. Sarı-kırmızılılar son olarak 2.4 milyon euro bonservis teklif etti.

Gedson Fernandes dışında orta sahasına bir takviye daha düşünen Galatasaray, Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu için girişimlerini sürdürüyor.

ARADAKİ FARK 1.1 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulüp, Berkan'ın bonservisi için son teklifini 2.4 milyon euro şeklinde revize etti.

Pazarlıklara 4 milyon euro ile başlayan Alanyaspor cephesi 3.5 milyon euroya indi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. İtalya'dan da talipleri olan 23 yaşındaki orta saha, Fatih Terim faktöründen dolayı Galatasaray'ı istiyor.

DEĞER KAZANDIRMAK HEDEFLENECEK

Maçlarda ortalama 12-13 km koşan ve bu özelliğiyle Terim'den geçer not alan 23 yaşındaki oyuncuya, Barış Alper Yılmaz gibi geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor. Görüşmelerin devam ettiği ve bu hafta transferin sonuçlanmasının hedeflendiği gelen haberler arasında.

Alanyaspor formasıyla 42 maçta forma giyen Berkan Kutlu, 3 gol atıp 2 asistle oynasa da azmiyle dikkat çekmişti.