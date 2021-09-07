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    Galatasaray'ın Elneny ısrarı sürüyor

    Galatasaray'ın Elneny ısrarı sürüyor

    Arsenal'in başarılı oyuncusu Mohamed Elneny için Galatasaray, transfer gününün bitmesine saatler kala yeniden harekete geçti. İngiliz deviyle pazarlıklar sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 16:18
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 17:02
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    Galatasaray, Mohamed Elneny için Arsenal ile bir kez daha temas kurdu.

    Skysports'un haberine göre; transferden vazgeçtiği bilinen sarı-kırmızılılar, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Mohamed Elneny için daha önceki teklifleri reddeden Arsenal ile yeniden masaya oturdu.

    TRANSFER İÇİN SON SAATLER

    İngiliz muhabir Chris Wheatley, Galatasaray'ın yaptığı son teklifi de Premier Lig devinin reddettiğini yazarken görüşmelerin de tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

    Galatasaray, Mısırlı futbolcu konusunda Arsenal'i ikna eder etmez hız kesmeden oyuncuyu İstanbul'a getirerek evraklarını yetiştirmeye çalışacak.

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    BU SEZON FORMA ŞANSI BULMASI ZOR

    Geçen sezon Mikel Arteta ile birlikte tekrar Arsenal as kadrosunda yer alan Elneny, 41 maçta forma giymişti. Ancak, bu sezon yeni transferlerle birlikte sadece 2 maçta 134 dakika süre alan Elneny de ayrılmaya sıcak bakıyor.

    BEŞİKTAŞ GEÇMİŞİ

    Ocak 2016'da 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle Basel'den Arsenal'e transfer olan 29 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu, 2019/20 sezonunu Beşiktaş'ta kiralık geçirmişti.

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