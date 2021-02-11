Galatasaray'ın Emre Akbaba'ya sunduğu teklif

Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek erecek olan Emre Akbaba'dan, 1 milyon euroluk bir indirim istedi.

Galatasaray'ın Alanyaspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği Emre Akbaba, sakatlıklar nedeniyle şu ana kadar beklentileri karşıyalamadı.

Kulüpten yıllık 1 milyon 750 bin euro maaş alan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak isteyen yönetim, oyuncudan indirim talep etti.

YILLIK 700 BİN EURO

Emre'ye yıllık 700 bin euro teklif eden sarı-kırmızılılar, kabul etmesi durumunda tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık yeni kontrat yapacak.

Yönetim, Akbaba'nın olumsuz cevap vermesi durumunda, sözleşme görüşmelerini mayıs ayı sonuna bırakacak ve seçimin ardından yeni ya da devam edecek olan yönetimin bu kararı vermesini sağlayacak.