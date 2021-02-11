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- Galatasaray'ın Emre Akbaba'ya sunduğu teklif
Galatasaray'ın Emre Akbaba'ya sunduğu teklif
Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek erecek olan Emre Akbaba'dan, 1 milyon euroluk bir indirim istedi.
- Haber Merkezi
- 11.02.2021 - 12:03
- Güncelleme : 11.02.2021 - 12:12
Galatasaray'ın Alanyaspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği Emre Akbaba, sakatlıklar nedeniyle şu ana kadar beklentileri karşıyalamadı.
Kulüpten yıllık 1 milyon 750 bin euro maaş alan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak isteyen yönetim, oyuncudan indirim talep etti.
YILLIK 700 BİN EURO
Emre'ye yıllık 700 bin euro teklif eden sarı-kırmızılılar, kabul etmesi durumunda tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık yeni kontrat yapacak.
Yönetim, Akbaba'nın olumsuz cevap vermesi durumunda, sözleşme görüşmelerini mayıs ayı sonuna bırakacak ve seçimin ardından yeni ya da devam edecek olan yönetimin bu kararı vermesini sağlayacak.