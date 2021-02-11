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    Galatasaray'ın Emre Akbaba'ya sunduğu teklif

    Galatasaray'ın Emre Akbaba'ya sunduğu teklif

    Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek erecek olan Emre Akbaba'dan, 1 milyon euroluk bir indirim istedi.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 12:03
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 12:12
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    Galatasaray'ın Alanyaspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği Emre Akbaba, sakatlıklar nedeniyle şu ana kadar beklentileri karşıyalamadı.

    Kulüpten yıllık 1 milyon 750 bin euro maaş alan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak isteyen yönetim, oyuncudan indirim talep etti.

    YILLIK 700 BİN EURO

    Emre'ye yıllık 700 bin euro teklif eden sarı-kırmızılılar, kabul etmesi durumunda tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık yeni kontrat yapacak.

    Yönetim, Akbaba'nın olumsuz cevap vermesi durumunda, sözleşme görüşmelerini mayıs ayı sonuna bırakacak ve seçimin ardından yeni ya da devam edecek olan yönetimin bu kararı vermesini sağlayacak.

    Galatasaray ın Emre Akbaba ya sunduğu teklif #1

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