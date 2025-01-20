Galatasaray'ın Eren Elmalı transferi zora girdi

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Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray Yönetimi, ligin ikinci yarısı için şimdiden kolları sıvadı.

Sarı-kırmızılı takım, sol bek pozisyonu için Trabzonspor'dan Eren Elmalı ile her konuda anlaşma sağlamıştı.

G.SARAY'DAN 3 TAKSİT TEKLİFİ

Galatasaray'ın, genç oyuncu için 3.5 milyon euro civarında bir bonservisi gözden çıkaracağı da belirtilmişti. Sarı-Kırmızılılar, bu rakamı 3'e bölmek istediğini Karadeniz ekibine iletti.

Bordo mavililer ise ödemenin yarısını peşin, kalanını ise bir sene içerisinde tek seferde almak istediğini belirtildi.

Taraflar, ödeme planı konusunda anlaşma sağlarsa resmi imzaların atılması bekleniyor.