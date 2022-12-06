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    Galatasaray'ın eski gözdesi Evander, MLS'in yolunu tuttu

    Galatasaray'ın da yaz transfer döneminde gündemine gelen Evander'in yeni adresi resmen belli oldu. Oyuncu MLS takımlarından Portland Timbers'a transfer oldu.
    • 06.12.2022 - 15:47
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    Galatasaray'ın eski gözdesi Evander, MLS'in yolunu tuttu

    Galatasaray'ın geçtiğimiz transfer dönemindeki gözdesi Evander, MLS'e adım attı.

    MLS ekiplerinden Portland Timbers, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.Evander yeni kulübüyle 1 yılı opsiyonlu 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

    Portland Timbers transfer rekoru kırdı

    Kulüpten yapılan açıklamada transferin Portland Timbers adına bir rekor olduğu ifade edildi. Dış basında yer alan habere göre ise 24 yaşındaki oyuncunun 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle ABD'ye transfer olduğu yazıldı.

    Galatasaray ın eski gözdesi Evander, MLS in yolunu tuttu #1

    "Onu kulübün geleceğinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz"

    Timbers teknik direktörü Ned Grabavoy, "Evander'in satın alındığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu sürecin başından beri bunun hem Evander hem de Portland Timbers için büyük bir fırsat olduğu açıktı. O, doğal yeteneğe sahip, etki yaratma yeteneğine sahip bir oyuncu ve şimdiden kendini kanıtladı. Onu kulübün geleceğinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz." dedi.

    Galatasaray ın eski gözdesi Evander, MLS in yolunu tuttu #2

    Galatasaray'ın gündemine gelmişti

    Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın yakın takibinde olan Evander 2019 yazında Vasco da Gama'dan Midtjylland'a transfer olmuştu.

    Galatasaray ın eski gözdesi Evander, MLS in yolunu tuttu #3

    7 gol ve 4 asistle oynadı

    Danimarka ekibinde bu sezon 19 maçta görev yapan Evander 7 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

    Galatasaray ın eski gözdesi Evander, MLS in yolunu tuttu #4


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