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- Galatasaray'ın golcü adayı: Krzysztof Piatek
Galatasaray'ın golcü adayı: Krzysztof Piatek
- Haber Merkezi
- 31.12.2021 - 09:07
- Güncelleme : 31.12.2021 - 09:26
Devre arasında yapılacak golcü takviyesi doğrultusunda bir çok isimle görüşen sarı-kırmızılılar, gündeme Krzysztof Piatek'i aldı.
Bundesliga'da Hertha Berlin forması giyen, ancak ilk 11'deki yerini kaybeden ve süre almakta zorlanan 26 yaşındaki Polonyalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması planlanıyor.
PIATEK OLUMLU DÖNÜŞ YAPTI
Galatasaraylı yetkililerin, golcü oyuncuyla menajerler vasıtasıyla temas kurarak olumlu geri dönüş aldığı, Hertha cephesinin de ciddi bir zorluk çıkarmasının beklenmediği ifade ediliyor.
2019'da 35 milyon euroya Milan'a transfer olan Piatek, 1 yıl sonra 24 milyon euroya Hertha Berlin'e imza attı ve şu sıralarda formasını kaybetti.
DIAGNE SAKAT, MOHAMED OLMAYABİLİR
Sarı-kırmızılı kulüpte özellikle Mbaye Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in satılma ihtimali, bir veya birden fazla forvet takviyesini zorunlu kılıyor.
Özellikle Mohamed satılmasa bile Afrika Kupası'nda Mısır'ın final oynama şansının yüksek olması, genç santrforun en az 6 maç kaçıracağı anlamına geliyor.
Ayrıca Halil'in skora katkısının düşük olması da teknik direktör Fatih Terim'in forvet isteğinin artmasına neden oldu.