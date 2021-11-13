Galatasaray'ın gündeminde yine Teemu Pukki var

Galatasaray'ın gündeminde yine Teemu Pukki var

Johan Elmander etkisi yaratabilecek bir santrfor isteyen Fatih Terim'in gündemine Teemu Pukki'yi aldığı öğrenildi.

Galatasaray 'ın ara transferdeki golcü planı netleşmeye başladı.

Sarı-kırmızılılar, Halil ve Mohamed'in bonservisini alıp, Diagne'yi elden çıkarmaya hazırlanıyor.

Ancak Mohamed'in 4 milyon dolarlık opsiyonla bonservisinin alınmasından hemen sonra Fransa'ya satışı gündemde.

Sarı-kırmızılılar bu operasyondan önemli ölçüde bir kâr bekliyor.

JOHAN ELMANDER ETKİSİ

Elbette bu aynı zamanda, forvete yapılacak takviye sayısının da artması anlamına geliyor. Bu doğrultuda forvet takviyesi isteyen teknik patron Fatih Terim'in gönlünde, Johan Elmander etkisi yaratması muhtemel İskandinav golcüler var.

Tecrübeli hocanın listesindeki isimler de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

TERİM'İN İSTEDİĞİ GOLCÜ

Gündemdeki ilk isim, Galatasaray'a pek de yabancı değil: Teemu Pukki.

3 yıl önce de sarı-kırmızılıların kadrosuna katmaya çalıştığı Finlandiyalı santrfor, bu sezon Premier Lig'de dibe çakılan Norwich'ten ayrılmak istiyor.

Bir önceki transfer çalışmasında Galatasaray'la ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Pukki'nin, İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 31 yaşındaki futbolcunun, kontrat uzatma opsiyonuna da yanaşmadığı öğrenildi.

TEEMU PUKKI İSMİ ÖNCE ÇIKTI

Tecrübeli futbolcunun savaşçı bir yapıya sahip olması, çift forvet oynamaya uygun nitelikler taşıması ve Norwich gibi hücumda zorluk yaşayan bir takımda 138 maçta 70 gol atması, onu bir adım öne çıkarıyor.

Finlandiyalı golcü için resmi teklifin devre arasında Mostafa'nın satılmasının ardından yapılması bekleniyor.