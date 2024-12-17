Galatasaray'ın gündemindeki Paulo Dybala için Roma'dan açıklama

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Galatasaray’ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Paulo Dybala hakkında Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ranieri, Arjantinli yıldızın transfer iddialarıyla ilgili soruları yanıtlarken, takımındaki oyuncuların durumuna dair net mesajlar verdi:

Paulo'yu takımımda görmek isterim ancak başka öncelikleri varsa iki tarafın da mutlu olması gerekiyor. Eğer bir oyuncu ayrılmak istiyorsa, burada mutlu oyuncuların kalmasını tercih ederim. Şu anda ayrılmak isteyen bir oyuncu görmedim.

18 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST

Bu sezon Roma formasıyla 18 maça çıkan Paulo Dybala, şu ana kadar 2 gol ve 1 asist üretti. Performansı geçtiğimiz sezonlara göre düşük bir grafik çizse de, teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle halen takımın önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

ADI GALATASARAY İLE ANILIYOR

Galatasaray’ın, transfer çalışmalarında Dybala için ciddi bir girişimde bulunduğu iddiaları spor kamuoyunda gündemdeki yerini koruyor.

Sarı-kırmızılı kulübün, özellikle forvet hattına yıldız bir isim eklemek istediği ve bu doğrultuda Dybala'nın en önemli hedeflerden biri olduğu konuşuluyor.