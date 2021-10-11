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Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu planı
- Haber Merkezi
- 11.10.2021 - 12:42
- Güncelleme : 11.10.2021 - 13:05
Galatasaray, geçen sene kiraladığı ve performansından oldukça memnun kaldığı Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna katmak için elinden geleni yapıyor.
Sarı-kırmızılıların, İngiliz kulübüyle yaptığı anlaşmaya özel bir madde eklettiği ortaya çıktı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Halil Dervişoğlu'na başka bir takım talip olursa bunu Galatasaray'a bildirmek zorunda.
YAPILAN TEKLİFİN 1 MİLYON EURO ALTINA ALABİLECEK
Galatasaray da yapılan teklifin 1 milyon euro altına Halil Dervişoğlu'nu satın alabilecek. 22 yaşındaki milli forvet, Türk futbolununun gelecek adına önemli golcüleri arasında gösteriliyor.
Halil Dervişoğlu'nu Brentford'dan 1 milyon euroya kiralayan Galatasaray, sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramasa da öncelik sözü aldı.
Sarı-kırmızılılar da diğer kulübün önerdiği rakamın 1 milyon euro altını ödemeyi kabul ederse, 22 yaşındaki milli forveti kadrosuna katacak.