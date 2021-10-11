Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu planı

Sarı-kırmızılıların, İngiliz ekibi Brentford'la yaptığı anlaşmada, oyuncuya teklif gelmesi halinde Galatasaray'a bildirilecek.

Galatasaray, geçen sene kiraladığı ve performansından oldukça memnun kaldığı Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna katmak için elinden geleni yapıyor.

Sarı-kırmızılıların, İngiliz kulübüyle yaptığı anlaşmaya özel bir madde eklettiği ortaya çıktı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Halil Dervişoğlu'na başka bir takım talip olursa bunu Galatasaray'a bildirmek zorunda.

YAPILAN TEKLİFİN 1 MİLYON EURO ALTINA ALABİLECEK

Galatasaray da yapılan teklifin 1 milyon euro altına Halil Dervişoğlu'nu satın alabilecek. 22 yaşındaki milli forvet, Türk futbolununun gelecek adına önemli golcüleri arasında gösteriliyor.

Halil Dervişoğlu'nu Brentford'dan 1 milyon euroya kiralayan Galatasaray, sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramasa da öncelik sözü aldı.

Sarı-kırmızılılar da diğer kulübün önerdiği rakamın 1 milyon euro altını ödemeyi kabul ederse, 22 yaşındaki milli forveti kadrosuna katacak.