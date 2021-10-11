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    Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu planı

    Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu planı

    Sarı-kırmızılıların, İngiliz ekibi Brentford'la yaptığı anlaşmada, oyuncuya teklif gelmesi halinde Galatasaray'a bildirilecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 13:05
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    Galatasaray, geçen sene kiraladığı ve performansından oldukça memnun kaldığı Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna katmak için elinden geleni yapıyor.

    Sarı-kırmızılıların, İngiliz kulübüyle yaptığı anlaşmaya özel bir madde eklettiği ortaya çıktı.

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Halil Dervişoğlu'na başka bir takım talip olursa bunu Galatasaray'a bildirmek zorunda.

    Galatasaray ın Halil Dervişoğlu planı #1

    YAPILAN TEKLİFİN 1 MİLYON EURO ALTINA ALABİLECEK

    Galatasaray da yapılan teklifin 1 milyon euro altına Halil Dervişoğlu'nu satın alabilecek. 22 yaşındaki milli forvet, Türk futbolununun gelecek adına önemli golcüleri arasında gösteriliyor.

    Halil Dervişoğlu'nu Brentford'dan 1 milyon euroya kiralayan Galatasaray, sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramasa da öncelik sözü aldı.

    Sarı-kırmızılılar da diğer kulübün önerdiği rakamın 1 milyon euro altını ödemeyi kabul ederse, 22 yaşındaki milli forveti kadrosuna katacak.

    Galatasaray ın Halil Dervişoğlu planı #2

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