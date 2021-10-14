Galatasaray'ın hedefi 17'lik Kacper Kozlowski

Genç futbolcuları kadrosuna katmayı alışkanlık haline getirmek isteyen Fatih Terim'in son hedefi, Polonya futbolunun yükselen yıldızı Kacper Kozlowski.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transferde gençleştirme operasyonu son hızıyla devam edecek.

Geçtiğimiz sezonun başında Polonyalı orta saha Jakub Moder'i elinden kaçıran sarı-kırmızılılar, bu kez başka bir Polonyalı genç yıldızın peşine düştü. Terim, geleceğe damga vurması beklenen genç yıldız için yönetime talepte bulundu.

GENÇ İSİMLERLE YOLA DEVAM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon başında büyük takımların çok da cesaret edemediği bir operasyona imza attı ve takımını genç isimlerle donattı.

Morutan, Cicaldau, Assunçao, Halil Dervişoğlu ve Sacha Boey başta birçok genç oyuncuyu takımına kazandıran tecrübeli hoca, devre arasında da operasyona devam edecek.

17 yaşındaki Kacper Kozlowski yeteneğiyle dikkat çekiyor VİDEO



Polonya pazarını yakından takip eden Terim, önceki yıllarda Jozwiak ve Moder'i istemişti. Ancak ortaya çıkan rakamlar yüzünden iki Polak oyuncu da Premier Lig'in yolunu tutmuştu.

Fatih Terim'in Polonya'dan son keşfi ise Kacper Kozlowski... 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Pogon formasıyla 9 maçta 3 gol attı, 2 asist yaparak milli takıma kadar yükseldi.

TERİM BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇİLMESİNİ İSTİYOR

17 yaşındaki oyuncunun kısa zamanda büyük bir takıma transfer olacağını düşünen tecrübeli teknik adam, yönetimden harekete geçilmesini istedi.

Orta sahada hücuma dönük forma giyen Kozlowski'nin piyasa değeri şimdiden 5 milyon euro ve Terim kısa süre içinde fiyatının daha artacağına inanıyor. Bu nedenle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu bir an önce kadrosunda görmek istiyor.