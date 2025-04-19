Galatasaray'ın hedefi Granit Xhaka!

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Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde lider durumda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılıların transfer gündemi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Alman basını Sky Sport'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekip, Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirmek istediği ve iki tarafın görüşmeye başladığı vurgulandı.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDAN OLDU

Geçtiğimiz sezon 15 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olan İsviçreli oyuncu, Xabi Alonso'nun vazgeçilmez isimleri arasında yer almıştı.

Toplamda 50 maça çıkan orta saha oyuncusu, bu müsabakalarda 4 gol atıp 2 de asist yapma başarısı gösterdi ve şampiyonluğun mimarlarından oldu.

BU SEZON 45 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon 45 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 2 gol atıp 7 de asist yapma başarısı gösterdi.