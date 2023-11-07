Galatasaray'ın hedefinde Albert Gronbaek var

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Tanguy Ndombele'den istediği verimi alamayan Galatasaray, orta saha için yeni arayışlara başladı.
Gelen haberlere göre görüşülen isimlerin başında Bodo/Glimt'ten Albert Gronbaek geliyor.
Danimarkalı orta saha, Beşiktaş'ın Norveç'te oynadığı maçta da futboluyla göze çarpmıştı.
Transferde rakip Napoli
Oyuncunun diğer bir talibi de Napoli... 22 yaşındaki oyuncu da Galatasaray ve Napoli'nin kendisiyle ilgilenmesinden oldukça memnun.
Bodo-Glimt ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Albert Gronbaek'in güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.
Albert Gronbaek, geçen sezon 44 maçta forma giydi. Oynadığı maçlarda 14 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koyarak dikkatleri üzerine çekti.
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