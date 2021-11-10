Galatasaray'ın hedefinde Alexis Beka Beka var

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesine giren son isim, Lokomotiv Moskova'nın orta saha oyuncusu Alexis Beka Beka oldu.

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Alexis Beka Beka ile ilgileniyor.

GALATASARAY İLK TEMASI KURDU

Ajansspor'un haberine göre; sarı-kırmızılı takımın, Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova takımında forma giyen 20 yaşındaki önlibero oyuncusu Alexis Beka Beka'nın durumunu sorduğu ve şartlarını araştırdığı öğrenildi.

Rus takımından gelen yanıta göre hamlesini yapacak olan Galatasaray'ın, Beka Beka transferini ocak ayında bitirmek istediği de gelen haberler arasında.

Öte yandan Beka Beka, 1-0 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Galatasaray gibi çok güçlü ve rekabetçi bir takıma karşı bence iyi mücadele ettik. İyi baskı yaptık. Ancak hücumda istediğimiz gibi değildik. Son bölümlerde verdiğimiz birkaç pozisyon gol oldu. Hayal kırıklığı elbette." ifadelerini kullanmıştı.

BEKA BEKA KİMDİR?

Fransa Ligue 2 takımlarından Caen'den Lokomotiv Moskova'ya 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan genç oyuncu, bu sezon çıktığı 11 maçta 2 asist kaydetti.

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Beka Beka, Fransa Milli Takımı'nın U17, U18 ve U19 formalarını da giydi.