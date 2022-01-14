Galatasaray'ın hedefinde PSG'li Sergio Rico var

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası takımın başına geçen Domenec Torrent, kaleci Sergio Rico'nun transfer edilmesini istedi.

Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent, Başkan Burak Elmas ile yaptığı görüşmede kalede güven verecek bir ismin transfer edilmesini isterken, bu eldivenin Sergio Rico olduğu öğrenildi.

Fanatik'te yer alan habere göre deneyimli kalecinin kiralanması gündemde.

Sezon başında Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan 28 yaşındaki İspanyol, Fransız devi PSG’nin formasını giyiyor.

BU SEZON 1 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

2020’de Sevilla’dan 5 milyon euro bedelle alınan Rico, İspanya Milli Takımı’nda 1 defa görev yaptı.

Kaleci rotasyonu çok geniş olan ve Donnarumma, Keylor Navas gibi önemli eldivenlere sahip olan PSG’de, Rico bu sezon ligde sadece 1 kez, Navas’ın kırmızı kart görmesinin ardından forma giyebildi.