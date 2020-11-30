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- Galatasaray'ın hedefindeki isim Kamaldeen Sulemana
Galatasaray'ın hedefindeki isim Kamaldeen Sulemana
Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için alternatif isimler üzerinde duruyor. Sarı-kırmızılıların hedefinde Sulemana var.
- Haber Merkezi
- 30.11.2020 - 13:53
Galatasaray devre arası transfer dönemine, koronavirüs salgını sebebiyle seçimin ertelenmesi sonrası aynı yönetimle girecek. Galatasaray yönetimi devre arası dönem için çalışmalarına başladı.
ONYEKURU OLMAZSA SULEMANA
Birçok mevkide alternatif oyuncu arayan Galatasaray, Onyekuru'nun kiralanamaması halinde Nordsjaelland'da forma giyen kanat oyuncusu Kamaldeen Sulemana'yı gündemine aldı.
Görüşmelerin kısa sürede resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Henry Onyekuru ile bazı özellikleri benzerlikler taşıyan 18 yaşındaki futbolcu da sol kanatta oynuyor. Bu sezon Danimarka ekibiyle 10 maça çıkan Ganalı oyuncu, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.