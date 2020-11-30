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Galatasaray'ın hedefindeki isim Kamaldeen Sulemana

Galatasaray'ın hedefindeki isim Kamaldeen Sulemana

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için alternatif isimler üzerinde duruyor. Sarı-kırmızılıların hedefinde Sulemana var.