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Galatasaray'ın hedefindeki sağ bek: Gabriel Preciado

Galatasaray'ın hedefindeki sağ bek: Gabriel Preciado Serge Aurier'den hiçbir şekilde faydalanamayan Galatasaray, Derrick Köhn'den aldığı verimi sağ bekten de almak istiyor. Gelecek sezon için düşünülen isim ise Sparta Prag'lı Gabriel Preciado. İşte detaylar...