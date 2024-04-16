Galatasaray'ın hedefindeki sağ bek: Gabriel Preciado

Galatasaray, devre arasında kadrosuna kattığı Serge Aurier'den umduğunu bulamadı. Sarı-kırmızılılar, Fildişili oyuncu için kararını verdi.
Aslan, sezon bitiminde tecrübeli oyuncu Aurier ile yolları ayırma kararı aldı.
Sağ bek için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Aurier'in alternatifini buldu. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezonda sağ bek için Sparta Prag forması giyen 26 yaşındaki oyuncu Gabriel Preciado'yu kadrosuna katmayı düşünüyor.
Galatasaray scoutları, uzun süredir Ekvadorlu oyuncuyu takip ediyor.
23 maçta 3 gol 5 asist
Sarı-kırmızılı ekip, Sparta Prag'ın Galatasaray'a karşı oynadığı maçta çok iyi performans sergileyen Preciado'nun devamlılığını, istikrarını merak ederken, bundan emin olunması halinde transfer gerçekleştirilecek.
Bu sezon Prag ile 23 maça çıkan Preciado, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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