Galatasaray'ın intikam planı: Strahinja Pavlovic

Haber Merkezi

Galatasaray, bir aydır görüştüğü Milan Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptırmanın şokunu yaşıyor.

Sabah'ın haberine göre; Slovak oyuncunun yerine stoper aramaya başlayan sarı-kırmızılı kulüp, sarı-lacivertli ezeli rakibinin de ilgilendiği Strahinja Pavlovic'i gündemine aldı.

Milan'ın 23 yaşındaki Sırp savunmacısı, Aslan'ın listesine girdi.

İNGİLİZLER DE PEŞİNDE

Sezon başında 18 milyon euroya Salzburg'dan İtalyan devine gelen Pavlovic, son dönemde ilk 11'de şans bulamıyor.

Mali şartları araştırılan 1.94 boyundaki solak stoperle Alman ve İngiliz kulüpleri de ilgileniyor. Milan henüz Pavlovic'in geleceği ile ilgili kararını vermedi.

Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu transfer için şartlarını zorlayacak.