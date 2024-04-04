Galatasaray'ın istediği Eren Dinkci, Bundesliga'da kalıyor Bundesliga'nın Heidenheim takımında forma giyen Türk futbolcu Eren Dinkçi, bir başka Bundesliga ekibi Freiburg'a transfer olmaya hazırlanıyor.

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Bundesliga'nın Heidenheim takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Türk futbolcu Eren Dinkçi, bir başka Bundesliga ekibine transfer olma yolunda ilerliyor.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Freiburg, Werder Bremen'de bonservisi bulunan Eren'in transferinde son aşamaya geldi.

5 milyon euroya serbest kalma maddesi var

Haberde, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 5 milyon euroluk serbest kalma maddesinin Freiburg tarafından kullanılacağı belirtiliyor.

Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann da Türk oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Alman basınına konuşan Baumann, "Eren Dinkçi'nin sözleşmesini en son uzattığımızda uygun bir madde üzerinde anlaşmıştık. Eren belli bir pazar kazandı ve bu elbette bizim de dikkatimizden kaçmadı. Onun sözleşmesini uzatmaktan biz de büyük mutluluk duyarız." şeklinde konuşmuştu.

27 maçta 9 gol 5 asist

Galatasaray ile de adı geçen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Heidenheim'da çıktığı 27 maçta 9 gol ve 5 asistle ön plana çıkmıştı.