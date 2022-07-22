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    Galatasaray'ın istediği Grillitsch'e başka talipler de var

    Galatasaray'ın renklerine bağlamaya çok yaklaştığı Florian Grillitsch ile önemli gelişmeler yaşandı. Premier Lig ekibi Brighton, Hoffenheim ile sözleşmesi biten orta saha ile görüşmelerde bulunuyor.
    • 22.07.2022 - 12:12
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    Galatasaray'ın istediği Grillitsch'e başka talipler de var

    Transfer sezonuna hız kesmeden devam eden Galatasaray, Haris Seferovic ve Leo Dubois’i kadrosuna katmıştı.

    Son olarak sarı-kırmızılıların transfer gündeminde büyük oranda anlaşılan Avusturyalı futbolcu Florian Grillitsch bulunuyor.

    Telegraph'tan Mike McGrath'ın haberine göre; Premier Lig ekibi Brighton, Arsenal başta olmak üzere birçok Avrupa ekibinin yakından takip ettiği Florian Grillitsch'in transferi için görüşmelerde bulunduğu biliniyor.

    Galatasaray ın istediği Grillitsch e başka talipler de var #1

    Görüşmeler sürüyor

    Son olarak sarı-kırmızılı ekibin, 1.5 milyon euro yıllık ücret ve 1.5 milyon euro imza parası karşılığında anlaşmaya yaklaştığı ancak sonrasında menajerin imza parasını 2.5 milyon euroya çıkarması üzerine pazarlıkların tıkandığı haberleri gündeme gelmişti. Galatasaray, bu transferi olumlu sonlandırarak taraftalarına güzel haberi vermeyi planlıyor.

    Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da tamamlayan 26 yaşındaki Florian Grillitsch, 18 maçta forma giyerken gol ve asist katkısı yapamadı.

    Galatasaray ın istediği Grillitsch e başka talipler de var #2


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