Galatasaray'ın istediği Hampus Skoglund: 4 milyon euro eder miyim

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Hammarby forması giyen 20 yaşındaki İsveçli sağ bek oyuncusu Galatasaray ile ilgili açıklamalar yaparken kulübünden de transfer cevabı geldi.

Hammarby Sportif Direktörü Mikael Hjelmberg, Hampus Skoglund için şunları söyledi:

Hampus Skoglund için kesinlikle somut bir ilgi var ama bizim hedefimiz her zaman onun 2025'te Hammarby'de oynamasıydı ve bu hala geçerli. Ama biliyorsunuz, bu dünyada garip şeyler olabilir ama en son Galatasaray dedikodusuna bakarsak, orada oynayacağını sanmıyorum.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR MİKTAR"

Hampus Skoglund ise Galatasaray'dan gelen teklif sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.

İşte Skoglund'un sözleri:

Bu güzel bir şey. 4 milyon euro eder miyim onu bile bilmiyorum... Bu çok büyük bir miktar.

"HAVALA BİR DURUM"

Hiç gerçek gibi gelmiyor. Havalı bir durum. Ama bir yandan da bu adım için kendimi hazır hissetmem gerekiyor.

"İSVEÇ'TE BİRAZ DAHA ZAMAN GEÇİRMEK ZARAR VERMEZ"