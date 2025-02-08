Galatasaray'ın istediği Premyslaw Frankowski'de son durum

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Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, 4 transferin ardından 1 nokta transferle kadrosunu tamamlamayı planlıyor.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna yapmak istediği son ismi ise Okan Buruk belirledi: Przemyslaw Frankowski.

FRANKOWSKI İÇİN CEVAP BEKLENİYOR

Orta sahanın sağında ve solunda, sağ ve sol bekte oynayabilen Przemyslaw Frankowski için Galatasaray, ilk olarak 5 milyon euro teklif yaptı ve ilk temasta 7 milyon euro isteyen Lens'in cevabını beklemeye başladı.

OYUNCU İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Polonya basınından Tomasz Wlodarczyk'in haberine göre; Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski, Galatasaray ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Habere göre; anlaşma 2027'ye kadar olacak ve 2028'e kadar uzama opsiyonu olacak.

KADROYA ALINMADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lens'in bu teklifi reddetmesi üzerine Galatasaray, 5 milyon euroluk teklifin üzerine çıktı.

Lens bu teklifi değerlendirmeye aldı ve Galatasaray ile resmi görüşmelerde bulunulduğu için oyuncuyu Nice maçı kadrosundan çıkarttı.

Lens, 2021 yılında Frankowski'yi Chicago Fire'dan 2.3 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.