Galatasaray'ın istemediği Angelino Roma ile anlaştı Galatasaray'da istenilen performansı veremeyen Angelino, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya gidiyor.

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Galatasaray'ın sezon başında Bundesliga ekibi Leipzig'ten kiraladığı ancak performansıyla teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremeyen Angelino, bir süredir takımdan ayrı çalışıyordu.

Kiralık sözleşmesinde yer alan 20 maç oynaması halinde 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle de Galatasaray'ın oynatmadığı İspanyol oyuncu, İtalya'ya gidiyor.

Opsiyonu Roma devralacak

Roma, Leipzig ile anlaşmaya varıp, 27 yaşındaki sol beki sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak. Angelino için 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu olacak.

İki kulübün anlaşmasının ardından İstanbul'dan Roma'ya uçan Angelino, gün içerisinde sağlık kontrolünden geçip yeni takımına imza atacak.

Galatasaray'daki son maçına 12 Aralık'ta Kopengah ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında çıkan Angelino, 19 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.