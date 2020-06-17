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    Galatasaray'ın kaleci adayları

    Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Muslera'nın sakatlığının ardından kaleye de takviye yapma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2020 - 11:50
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    Galatasaray'ın kaleci adayları

    Galatasaray'ın 2011'de Lazio'dan renklerine bağladığı Fernando Muslera, 9 yıldır kalede sarı-kırmızılılara güven veriyordu.

    Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Rizespor mücadelesinde şanssız bir sakatlık geçirerek kaval kemiğinde kırık tespit edilen Uruguaylı kalecinin, 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Bu durum üzerine yeni sezonda Okan Kocuk ile devam etmek istemeyen Aslan'da yönetim ise, 1. kaleci arayışına başladı.

    ADAYLAR BELLİ OLDU

    İlk olarak Manchester City ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Claudio Bravo ile görüşmek isteyen Galatasaray'da yönetim, 37 yaşındaki Şilili kalecinin yaşı nedeniyle 1 yıllık teklif yapmayı düşünüyor.

    Sarı-kırmızılılarda diğer adaylar ise şu şekilde:

    Adam Stachowiak - (kulüpsüz) en son Denizlispor'da oynamıştı

    Sinan Bolat - Antwerp (sözleşmesi bitiyor)

    Silviu Lung - Kayserispor (sözleşmesi bitiyor)

    Joe Hart - Burnley (sözleşmesi bitiyor)

    Claudio Bravo - Man City (sözleşmesi bitiyor)

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