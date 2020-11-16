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- Galatasaray'ın Kenan Karaman ısrarı sürüyor
Galatasaray'ın Kenan Karaman ısrarı sürüyor
- Haber Merkezi
- 16.11.2020 - 15:16
- Güncelleme : 16.11.2020 - 16:20
Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman, kariyerini Türkiye'de sürdürebilir.
Galatasaray'ın, sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi.
Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı idarecilerin, forvet oyuncusunu uygun bir bonservis bedeliyle devre arasında transfer etmeyi planladığı belirtildi.
SEÇİM SONRASI MASAYA OTURULACAK
Yönetim, aralık ayında yapılacak olan seçimi kazanması durumunda Alman ekibiyle masaya oturacak.
KENAN DA GELMEK İSTİYOR
Özellikle A Milli Takım'da gösterdiği performansla çıkışa geçen Kenan'ın da kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istediği ifade edildi.
Bundesliga 2'de çıktığı 6 maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran gurbetçi futbolcu, ay-yıldızlı ekibimizde ise oynadığı 14 maçta 4 gol kaydetti.
Kenan Karaman, Galatasaray'a doğru haberi