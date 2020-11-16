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    Galatasaray'ın Kenan Karaman ısrarı sürüyor

    Galatasaray'ın Kenan Karaman ısrarı sürüyor

    Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Kenan Karaman'ı, devre arasında uygun bir bonservis bedeliyle transfer etmeyi planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 15:16
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 16:20
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    Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman, kariyerini Türkiye'de sürdürebilir.

    Galatasaray'ın, sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

    Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı idarecilerin, forvet oyuncusunu uygun bir bonservis bedeliyle devre arasında transfer etmeyi planladığı belirtildi.

    SEÇİM SONRASI MASAYA OTURULACAK

    Yönetim, aralık ayında yapılacak olan seçimi kazanması durumunda Alman ekibiyle masaya oturacak.

    Galatasaray ın Kenan Karaman ısrarı sürüyor #1

    KENAN DA GELMEK İSTİYOR

    Özellikle A Milli Takım'da gösterdiği performansla çıkışa geçen Kenan'ın da kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istediği ifade edildi.

    Bundesliga 2'de çıktığı 6 maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran gurbetçi futbolcu, ay-yıldızlı ekibimizde ise oynadığı 14 maçta 4 gol kaydetti.

    Galatasaray ın Kenan Karaman ısrarı sürüyor #2

    Kenan Karaman, Galatasaray'a doğru haberi

    Galatasaray ın Kenan Karaman ısrarı sürüyor #3

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