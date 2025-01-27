Galatasaray'ın Kyle Walker-Peters için teklifi

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Emerson Royal'ın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın gündemine gelen sağ bek Kyle Walker-Peters için kulübü Southampton 8 milyon euro istedi.

Sözleşmesi sezon sonunda biten 27 yaşındaki futbolcu için talep edilen bu rakam yüksek bulunurken, sarı-kırmızılıların son olarak bonuslarla beraber 6 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

İngiliz sağ bekin Galatasaray'ın teklifini değerlendirmek istediği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Okan Buruk'un çok istediği Kyle Walker-Peters'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Southampton'da bu sezon 22 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.