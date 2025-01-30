Galatasaray'ın Kyle Walker-Peters için yaptığı teklif

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Southampton forması giyen ve Galatasaray'ın gündemine gelen Kyle Walker-Peters ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İngiltere'den Sky Sports, Galatasaray'ın, 27 yaşındaki futbolcu için Southampton'a yaptığı teklifi duyurdu.

Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, Peters için Southampton'a 8 milyon sterlin (9.5 milyon euro) değerinde bir teklifte bulundu.

Galatasaray'ın ilgisi ve teklifine rağmen İngiliz oyuncunun, Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmadığı kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Kyle Walker-Peters'ın kulübü Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Southampton'da bu sezon 22 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 2 asist yaptı.