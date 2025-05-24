Galatasaray'ın Leroy Sane'ye teklifi belli oldu

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Süper Lig'de üst üste 3 toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bu başarısının ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde yer alan yıldız futbolcu Leroy Sane için teklifi ortaya çıktı.

EN YÜKSEK TEKLİF GALATASARAY'DAN

Sky Sports'ta yer alan haberde Galatasaray'ın şu anda en yüksek ve yazılı teklifi sunan takım olduğu belirtildi.

10 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Premier Lig ekipleri ve Napoli'den de teklif geldiği, sarı-kırmızılıların teklifinin yıllık 10 milyon euronun üzerinde olduğu aktarıldı.

BAYERN, TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Bayern Münih yönetiminin ise yeni bir görüşmeyle Sane'yi takımda tutmak istediği ancak ayrılık ihtimalinin de hala bulunduğu kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

5 yıldır Bayern Münih formasını giyen 29 yaşındaki isim, bu sezon 45 resmi maça çıktı.

38 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asistle mücadele etti.

Sane'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.