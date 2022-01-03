Galatasaray'ın listesindeki Doğan Alemdar, Fransa'da kalıyor

Sarı-kırmızılılarda Muslera'nın yokluğunda transfer listesine giren Doğan Alemdar'ın transferine kulübü Rennes'ten izin çıkmadı.

Fernando Muslera'nın sakatlığı ve İsmail Çipe'nin kötü performansı nedeniyle yerli kaleci arayışına geçen Galatasaray, sezon başında Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar'la ilgileniyordu.

Fransız ekibinin yetkilileri, 19 yaşındaki file bekçisinin kesinlikle satış listesinde olmadığını ve Doğan'ı göndermeyeceklerini ifade etti.

“DOĞAN BİZİM GELECEĞİMİZ”

Kayserispor'dan 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'e giden Doğan için Ligue 1 ekibinin hocası Genesio, "Burada uyum sağlıyor. Henüz 19 yaşında ve çok yetenekli. Doğan bizim geleceğimiz" dedi.

Başarılı file bekçisi, dün oynanan Nancy maçında Rennes'de ilk kez kaleyi korudu ve mücadele 1-1 sona erdi.