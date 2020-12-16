Galatasaray'ın ocak ayı hedefi: Aytaç Kara

Orta sahadaki alternatifleri artırmak isteyen Galatasaray'da Kasımpaşalı Aytaç Kara ismi ön plana çıkıyor. 27 yaşındaki futbolcunun devre arasında bonservissiz transfer edilmesi bekleniyor.

Yaz transfer döneminde orta saha transferini gerçekleştiremeyen ve Taylan Antalyalı ile sezona başlayan Galatasaray 25 yaşındaki futbolcunun gösterdiği performanstan memnun kalsa da alternatifleri artırmak için ocak ayında orta sahaya takviye yapacak.

ANLAŞMA 2.5 YILLIK

Yurtdışı temaslarının yanı sıra yerli oyuncu konusunda da çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar Kasımpaşa'da forma giyen Aytaç Kara'yı yeniden listesine aldı.

Mavi-beyazlılarda son 4 maçtır kadroya dahil edilmeyen futbolcunun ocak ayında bonservis ödenmeden 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Fatih Terim'in olumlu rapor verdiği 27 yaşındaki futbolcu orta sahanın her yerinde oynama özelliğine sahip.

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 9 maça çıkan orta saha 2 gol 2 de asist yapmıştı.