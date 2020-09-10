Galatasaray'ın Okay Yokuşlu için Celta Vigo'ya yaptığı teklif

Galatasaray'ın Okay Yokuşlu için Celta Vigo'ya yaptığı teklif

Okay Yokuşlu'yu 'zorunlu satın alma opsiyonu' ile kiralamaya çalışan Galatasaray yönetimi, 1,5 artı 4,5 milyon euroya bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Etebo transferiyle orta sahayı güçlendiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun da alınmasını istedi.

Terim'den gelen talep üzerine İspanyol ekibine kiralama teklifinde bulunan sarı-kırmızılı yönetimin, bu transferde Luyindama formülünü uygulamayı planladığı öğrenildi.

La Liga ekibine 1.5 milyon euro kiralama teklifinde bulunan Cimbom, sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu ekletmeye çalışıyor.

1,5 ARTI 4,5 MİLYON EURO

Okay için gelecek sezon 4,5 milyon euro da bonservis bedeli ödemeyi düşünen Galatasaray, toplamda 6 milyon euroya bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Bilindiği gibi Luyindama'yı Standard Liege’den 3 milyon euroya kiralayan Aslan, sezon sonunda 5 milyon euro daha ödeyerek Kongolu stoperin bonservisini almıştı.