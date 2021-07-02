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    Galatasaray'ın sağ bek adayı Larsen

    Galatasaray'ın sağ bek adayı Larsen

    DeAndre Yedlin'in performansından emin olamayan Galatasaray, Udinese forması giyen Jens Stryger Larsen'le temasa geçti.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 09:21
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    Şener Özbayraklı’nın takımdan ayrılması, DeAndre Yedlin’in yeteri kadar güven vermemesi ve yılbaşında geçirdiği kaza sonucu suratından yaralanan Omar Elabdelloui’nin ağustos ayında gözünden yeni bir operasyon geçirecek olması nedeniyle sağ beke takviye yapma kararı alan Galatasaray yönetimi, Danimarkalı Jens Stryger Larsen’in transferi için harekete geçti.

    Galatasaray ın sağ bek adayı Larsen #1

    4 MİLYON EURO BONSERVİS + 1 MİLYON EURO MAAŞ

    Geçen hafta Kaan Ayhan ve Mert Çetin’in transferleri için menajer Ogan Tarhan’la birlikte İtalya’ya giden yönetici Işıtan Gün’ün, Larsen’in kulübü Udinese ile de görüştüğü ortaya çıktı.

    Udinese, 30 yaşındaki sağ bek için 4 milyon euro talep etti. Bonservisin 2.5 milyon euroya indirilmesi hedefleniyor.

    Öte yandan Larsen'in de 1 milyon euro maaş istediği de gelen haberler arasında.

    Galatasaray ın sağ bek adayı Larsen #2

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