Galatasaray'ın Salih Uçan'a yaptığı teklif

Galatasaray'ın, Alanyaspor'da 600 bin euroya oynayan Salih Uçan'a TL üzerinden bir sözleşme teklif ettiği ve 10 milyon lira önerdiği öğrenildi.

Alanyaspor'da gösterdiği performansla yeniden büyük takımların transfer listesine giren Salih Uçan, sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanıyor.

Galatasaray yönetiminin, haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüştüğü ve prensipte anlaştığı öğrenildi.

İLK SEZON 10 MİLYON TL KAZANACAK

Alanyaspor'da 600 bin euro (yaklaşık 5 milyon TL) maaş alan Salih ile TL üzerinden sözleşme imzalamak isteyen Cimbom'un, orta saha oyuncusuna ilk sezon için 10 milyon TL önerdiği ve bunun içerisinde imza parasının da olduğu belirtildi.

İKİNCİ SEZONDAN İTİBAREN MAAŞI DÜŞÜRÜLECEK

Anlaşmaya göre ikinci sezondan itibaren bu paranın düşürüleceği, sonraki sezonlarda ise artarak devam edeceği öğrenildi.

Tarafların bu protokol üzerinden el sıkıştığı, ancak resmi bir anlaşma yapılmadığı da gelen haberler arasında.