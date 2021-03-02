Galatasaray'ın sol bek hedefi: Ezgjan Alioski

Sık sık sakatlanan Saracchi'nin bonservisini almama kararı alan Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Leeds Unitedlı Ezgjan Alioski'nin peşine düştü.

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başlayan Galatasaray yönetimi, ilk olarak sol bek transferi yapmak istiyor.

Leipzig'den kiralanan Saracchi'nin sık sık sakatlanmasından rahatsız olan teknik direktör Fatih Terim, Uruguaylı sol beki gözden çıkardı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Terim, Leeds United ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Makedon oyuncu Ezgjan Alioski'nin alınmasını istiyor.

Haberde Alioski'nin kulübünden gelen teklifi geri çevirdiği yazıldı. Menajeriyle temasa geçen 29 yaşındaki oyuncu, yeni bir kulüp ve yeni bir macera istediğini iletti.

EN BÜYÜK ADAY GALATASARAY

Leeds United'ın 16 yıl sonra Premier Lig hasretini bitirmesinin mimarlarından biri olan Alioski için menajer Marcelo Bielsa'nın çağrısının da yetersiz kaldığının altı çizildi.

Galatasaray'ın Alioski için en büyük aday olduğu bilgisi de verildi.

SOL AÇIKTA DA OYNUYOR

Sol bek oynamasına rağmen 10 numaralı formayı giyen Makedon futbolcu, sol açıkta da görev yapabiliyor.

Bu sezon 26 resmi maçta forma giyen başarılı oyuncu, 3 gol kaydetti.