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    Galatasaray'ın Sörloth transferine Trabzonspor engeli

    Galatasaray'ın Sörloth transferine Trabzonspor engeli

    Santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray, Vedat Muriç'in reddetmesinin ardından teklif yaptığı Alexander Sörloth konusunda da Trabzonspor'un özel madde engeline takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2021 - 15:15
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    Radamel Falcao'nun sık sık sakatlanması ve Diagne'nin de inişli çıkışlı performansı nedeniyle santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray, Vedat Muriç'e yaptığı teklifin Lazio ve futbolcu tarafından reddedilmesi üzerine ibreyi Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'a çevirdi.

    Galatasaray ın Sörloth transferine Trabzonspor engeli #1

    TRABZONSPOR ENGELİ

    Leipzig'de bir türlü bekleneni veremeyen Norveçli futbolcu için nabız yoklayan sarı-kırmızılılar Trabzonspor'un sözleşmeye koydurduğu özel madde ile bu kapıdan da eli boş döndü.

    Sözleşmesinde Süper Lig'e dönmesi halinde Trabzonspor'u öncelikli kılan bir madde bulunan Sörloth için teklifte bulunan Galatasaray hem Leipzig'den hem de futbolcudan olumlu dönüş alamadı.

    Galatasaray ın Sörloth transferine Trabzonspor engeli #2

    LEIPZIG KARARINI VERDİ

    Öte yandan Leipzig de Sörloth ile ilgili kararını verdi.

    Alman ekibi 20 milyon euro bonservis bedeli verdiği Norveçli'nin 50 milyon euroya satılması hedefini belirledi. Bu doğrultu da sürekli oynayarak hazır hale gelebilmesi için aynı şirketin çatısı altından bir diğer takım olan Salzburg'a gönderilmesine karar verildi. Alexander Sörloth, ligin ikinci yarısında Salzburg'da forma giyecek.

    Galatasaray ın Sörloth transferine Trabzonspor engeli #3

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