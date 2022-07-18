Galatasaray'ın stoper adayları

Marcao'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte stoper ihtiyacı daha da artan Galatasaray'ın transfer listesindeki 5 savunmacı dikkat çekiyor.

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, stoperde Victor Nelsson’un ilk on birdeki partneri olacak bir oyuncu talep etti, takviye önceliği bu bölgeye verildi.

Transferde hedeflerine ulaşmakta zorlanan Galatasaray'da Marcao'nun gidişi dengeleri değiştirdi.

Teknik Direktör Okan Buruk'un, Avusturya kampında Başkan Dursun Özbek ile yaptığı zirvede, öncelikle stoper takviyesi istediği öğrenildi.

İlk 11 ayarında stoper aranıyor

Buruk'un, yeni transfer Abdülkerim'i rotasyonda kullanmayı düşündüğü, Nelsson'un partneri olarak ilk on birde oynayacak sol veya çift ayaklı bir stoper talep ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim de transfer için gaza bastı.

İşte adaylar:

Samuel Umtiti

Kamerun asıllı Fransız, Barcelona'da gözden düştü. Haziran 2026'da bitecek kontratı dolmadan gönderilmesi planlanıyor. Sol ayaklı. (28 yaşında boyu 1.82)

Riechedly Bazoer

Curacao kökenli Hollandalı. Vitesse ile kontratı sona erdi, boşta. Sağ ayaklı, ön liberoda da oynayabiliyor. (25 yaşında boyu 1.84)

Jannik Vestergaard

Stoper adayları içinde en değerlisi. Nelsson ile Danimarka Milli Takımı'nda birlikte oynaması avantaj. Çift ayaklı. Leicester City ile kontratı Haziran 2024'te bitiyor. Kiralık gelebilir. (29 yaşında boyu 1.99)

Jason Denayer

Lyon ile kontratı sona erdi, boşta. Taraftarın en çok istediği isim. Yüksek maaş talebinde indirim yaparsa, yeniden sarı-kırmızılı formayı giyebilir. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da takibinde. Sağ ayaklı. (27 yaşında boyu 1.84)

Kaan Ayhan

Türk olması, rotasyon açısından büyük avantaj. Ama Sassuolo'nun yüksek bonservis talebi, yönetimi zorluyor. Sağ ayaklı. (27 yaşında boyu 1.85)