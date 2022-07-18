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    Galatasaray'ın stoper adayları

    Galatasaray'ın stoper adayları

    Marcao'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte stoper ihtiyacı daha da artan Galatasaray'ın transfer listesindeki 5 savunmacı dikkat çekiyor.
    • 18.07.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 10:03
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    Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, stoperde Victor Nelsson’un ilk on birdeki partneri olacak bir oyuncu talep etti, takviye önceliği bu bölgeye verildi.

    Transferde hedeflerine ulaşmakta zorlanan Galatasaray'da Marcao'nun gidişi dengeleri değiştirdi.

    Teknik Direktör Okan Buruk'un, Avusturya kampında Başkan Dursun Özbek ile yaptığı zirvede, öncelikle stoper takviyesi istediği öğrenildi.

    Galatasaray ın stoper adayları #1

    İlk 11 ayarında stoper aranıyor

    Buruk'un, yeni transfer Abdülkerim'i rotasyonda kullanmayı düşündüğü, Nelsson'un partneri olarak ilk on birde oynayacak sol veya çift ayaklı bir stoper talep ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim de transfer için gaza bastı.

    İşte adaylar:

    Samuel Umtiti

    Kamerun asıllı Fransız, Barcelona'da gözden düştü. Haziran 2026'da bitecek kontratı dolmadan gönderilmesi planlanıyor. Sol ayaklı. (28 yaşında boyu 1.82)

    Galatasaray ın stoper adayları #2

    Riechedly Bazoer

    Curacao kökenli Hollandalı. Vitesse ile kontratı sona erdi, boşta. Sağ ayaklı, ön liberoda da oynayabiliyor. (25 yaşında boyu 1.84)

    Galatasaray ın stoper adayları #3

    Jannik Vestergaard

    Stoper adayları içinde en değerlisi. Nelsson ile Danimarka Milli Takımı'nda birlikte oynaması avantaj. Çift ayaklı. Leicester City ile kontratı Haziran 2024'te bitiyor. Kiralık gelebilir. (29 yaşında boyu 1.99)

    Galatasaray ın stoper adayları #4

    Jason Denayer

    Lyon ile kontratı sona erdi, boşta. Taraftarın en çok istediği isim. Yüksek maaş talebinde indirim yaparsa, yeniden sarı-kırmızılı formayı giyebilir. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da takibinde. Sağ ayaklı. (27 yaşında boyu 1.84)

    Galatasaray ın stoper adayları #5

    Kaan Ayhan

    Türk olması, rotasyon açısından büyük avantaj. Ama Sassuolo'nun yüksek bonservis talebi, yönetimi zorluyor. Sağ ayaklı. (27 yaşında boyu 1.85)

    Galatasaray ın stoper adayları #6


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