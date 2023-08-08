Galatasaray'ın Tete transferinde kriz çıktı Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçerek imzayı atması beklenen yıldız futbolcu Tete, İngiltere'ye dönüş bileti aldı.

Transfer döneminin hareketli takımlarından biri olan Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündemine gelen daha sonra ise kadrosuna katmaktan vazgeçtiği Brezilyalı futbolcu Tete ile anlaşmaya varmıştı.

Bu transferde ise bir sorun çıktığı öğrenildi. 23 yaşındaki futbolcunun ve menajerinin İngiltere'ye dönmek için uçak bileti aldığı belirtildi.

Dönüş bileti aldı

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Galatasaray’ın prensipte anlaşmaya vardığı Tete’nin normal şartlarda yarın sağlık kontrolünden geçmesi ve imzayı atması beklenirken oyuncu ve Temsilcisi yarın sabah 07.00’ye İngiltere’ye dönüş bilet aldı.

Galatasaray'ın 5 milyon euro imza parası ve 3.5 milyon euro yıllık ücret karşılığında Tete ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalaması bekleniyordu.

25 milyon euro piyasa değerine sahip

Kariyerinde 152 resmi maça çıkan sağ kanat oyuncusu 40 gol atıp 25 de asist yaptı.

25 milyon euro piyasa değerine sahip olan Tete, 2019 yılında 15 milyon euro bonservisle Shakhtar Donetsk'e transfer olmuştu.

Ukrayna'da savaşın çıkmasının ardından önce Lyon'a kiralandı, ardından Leicester'a yine kiralık olarak geçti.