Galatasaray'ın transfer hedefi Daichi Kamada orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, şu anda bonservisi elinde olan Daichi Kamada'yı listeye ekledi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta sahaya kaliteli bir oyuncu transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar daha önce de gündeme gelen Japon yıldız Daichi Kamada için yeniden girişimlere başladı.

Erden Timur'un Japon 10 numaranın menajeri ile yeni bir görüşme gerçekleştirdiği ve transferin şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi isteyen sarı-kırmızılılar, büyük bir transferi daha sonuçlandırarak taraftara yeni bir hediye vermek istiyor.

Milan ile anlaşmıştı

Kamada'nın transferi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu, İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Milan'a transfer oluyordu.

Milan, Daichi Kamada ile prensipte anlaşma sağladı ancak AB dışı oyuncu kontenjanları dolduğu için anlaşma iptal oldu.

Daichi Kamada kimdir?

Son olarak Alman Ligi ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Kamada'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro.

Bonservisi elinde olan yıldız 10 numara Bundesliga'da 127 karşılaşmada forma giyerken 20 gol ve 29 asist üretti. Japon Milli Takım formasını ise 29 kez giyen Kamada, 6 kez fileleri havalandırdı.

Kamada Alman Ligi'nde 20 gol ve 29 asistle tam 49 gole katkıda bulundu.