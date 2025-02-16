Galatasaray'ın yeni hedefi Lucas Perri!

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Yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da kaleci arayışları devam ediyor.

Son dönemde eleştirilerin odağı haline gelen takım kaptanı Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Berke Özer ve Konstantinos Tzolakis'in ardından bir başka file bekçiyi gündemine aldı.

GALATASARAY YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Sports Digitale'nin haberine göre; Lyon forması giyen Lucas Perri'nin temsilcisi, İstanbul'a geldi. Galatasaray, Brezilyalı kaleciyi yakından takip ediyor.

LYON, GEÇEN SEZON TRANSFER ETTİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Botafogo'dan Lyon'a 3.25 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer olan 27 yaşındaki kaleci, Fransız ekibiyle 33 maça çıktı.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

8 milyon euro piyasa değeri bulunan Perri, bu karşılaşmalarda kalesinde 37 gol gördü. Perri, 12 maçta ise kalesini gole kapattı.