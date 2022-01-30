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    Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena

    Galatasaray, Barcelona B forması giyen Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2022 - 09:19
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    Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena

    Galatasaray Kulübü'nde Başkan Burak Elmas'ın daha önce kulübüyle  transfer için prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu Roman Bürki, sarı-kırmızılı takımın teklifine sıcak bakmadı.

    Galatasaray'ın yeni kalecisinin Barcelona B Takımı'ndan Inaki Pena olduğu öğrenildi.

    İsviçreli file bekçisinin başka transfer teklifleri aldığı için Galatasaray'a olumlu dönüş yapmadığı öğrenildi.

    Galatasaray ın yeni kalecisi Inaki Pena #1

    “MUSLERA 1 AY SONRA DÖNÜYOR”

    Öte yandan tecrübeli eldivenin Fernando Muslera'nın kısa süre içerisinde geri dönecek olması nedeniyle de Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmadığı belirtildi. Roman Bürki'nin "Başka teklifler aldım ve Muslera 1 ay sonra dönüyor" diyerek olumsuz bir yaklaşım sergilediği kaydedildi.

    Galatasaray ın yeni kalecisi Inaki Pena #2

    BARCELONA’DAN PENA

    Galatasaray'ın Barcelona'dan kiraladığı 22 yaşındaki file bekçisi için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyeceği öğrenildi.

    Hürriyet’in haberine göre; genç eldivenin bu akşam İstanbul'da olacağı belirtildi. Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in Inaki Pena'yı gelecek sezon A takım kadrosuna dahil edeceği öğrenildi.

    Galatasaray ın yeni kalecisi Inaki Pena #3


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