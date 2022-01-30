Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena

Galatasaray, Barcelona B forması giyen Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray Kulübü'nde Başkan Burak Elmas'ın daha önce kulübüyle transfer için prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu Roman Bürki, sarı-kırmızılı takımın teklifine sıcak bakmadı.

Galatasaray'ın yeni kalecisinin Barcelona B Takımı'ndan Inaki Pena olduğu öğrenildi.

İsviçreli file bekçisinin başka transfer teklifleri aldığı için Galatasaray'a olumlu dönüş yapmadığı öğrenildi.

“MUSLERA 1 AY SONRA DÖNÜYOR”

Öte yandan tecrübeli eldivenin Fernando Muslera'nın kısa süre içerisinde geri dönecek olması nedeniyle de Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmadığı belirtildi. Roman Bürki'nin "Başka teklifler aldım ve Muslera 1 ay sonra dönüyor" diyerek olumsuz bir yaklaşım sergilediği kaydedildi.

BARCELONA’DAN PENA

Galatasaray'ın Barcelona'dan kiraladığı 22 yaşındaki file bekçisi için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyeceği öğrenildi.

Hürriyet’in haberine göre; genç eldivenin bu akşam İstanbul'da olacağı belirtildi. Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in Inaki Pena'yı gelecek sezon A takım kadrosuna dahil edeceği öğrenildi.