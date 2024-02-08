Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, İstanbul'da Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

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Galatasaray, sol bek transferi için geri sayıma geçti.

Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Derrick Köhn'ün transferi için Hannover 96 ile anlaşma sağladı.

25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray için İstanbul'a geldi.

Galatasaray'a maliyeti ne olacak?

Galatasaray, Derrick Köhn için Hannover 96'ya 3 milyon 350 bin euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 300 bin euro da bonus yer alacak.

25 yaşındaki futbolcu ile 3.5 sene + 1 sene opsiyonlu sözleşme konusunda el sıkışıldı. Alman futbolcu yıllık 450 bin euro kazanacak.

Derrick Köhn kariyeri

Derrick Köhn, futbol kariyerine Bramfeld altyapısında başladı. Daha sonra Hamburg'a geçti.

2017 yılında Bayer Münih II'ye transfer oldu ve burada 2 sezon boyunca oynadı.

2020 yılında Hollanda kulübü Willem II'ye transfer oldu.

2022 yılında Willem II ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Hannover 96'ya transfer oldu.

Köhn, Almanya U-19 milli takımında forma giydi.

Derrick Köhn oyun tarzı

Köhn, hem sol bek hem sol açık olarak oynayabilen hızlı ve atletik bir oyuncu olarak biliniyor.

Hızı, atletizmi, ikili mücadelelerdeki gücü ve çalım becerileriyle öne çıkıyor.

Derrick Köhn İstatistikler:

2022/23 sezonunda Hannover 96 formasıyla 33 lig maçında 5 gol ve 6 asist üretti.

Kariyeri boyunca toplamda 264 maçta 15 gol ve 35 asist yaptı.