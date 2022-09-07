Galatasaray'ın yeni transferi Icardi'yi yakından tanıyalım

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Icardi'nin, Galatasaray'a gelmeden önceki hayatını sizler için derledik.

Galatasaray, transferde gaza bastı ve transfer döneminin bitmesine 2 gün kala yıldız oyuncuları kadrosuna kattı.

Onlardan biri de Mauro Icardi... Yıldız oyuncu, saha içindeki oyunu kadar saha dışında da adından çokça bahsettirdi.

1993 Arjantin doğumlu

Mauro Emanuel Icardi Rivero, 1993 doğumlu. Arjantin/Rosario'da doğan futbolcu, ailesinin iş durumu nedeniyle Atlas Okyanusu'ndaki İspanya toprakları olan Kanarya Adaları'na kadar sürükledi.

Burada futbola başlayan Icardi, alt yaş kategorilerinde yakaladığı anormal gol istatistikleri sayesinde 13-14 yaşında birçok kulübün radarına girmiş. Kendine göre mantıklı bir tercih yapan genç oyuncu, FC Barcelona altyapısı olan La Masia'nın yolunu tuttu.





Barcelona'nın genç takımında oynadı

14 yaşında Liverpool FC, Real Madrid ve Sevilla gibi devleri reddederek Barcelona'ya katılan Icardi, Barcelona'nın genç yaş takımlarında forma giydi. Pep Guardiola ile altın çağını yaşayan Barcelona'da forma şansı çok azdı. Samuel Eto'o, Thierry Henry, David Villa, Lionel Messi gibi isimler olduğu için 17 yaşında kiralık olarak Sampdoria'ya katıldı.





Sampdoria'da oynadı

Cenova kulübünde geçirdiği 6 aylık kiralık dönemde genç takımda forma giydi ve çok başarılı oldu. 400.000 euro gibi uygun bir bedelle de Sampdoria'nın oyuncusu oldu. 2012-13 sezonundan itibaren Sampdoria'nın A takımında görev aldı ve 33 maçta kaydettiği 11 golle dikkat çekti.





Inter'de kariyerinin zirvesini yaşadı

Kanarya Adaları'nda bir çocukken 500 golden fazla atarak dikkat çekmişti, Sampdoria genç takımında 19 maçta 13, A takımında ise 11 gole imza atması, onu İtalyan futbolunun en iddialı kulüplerinden birine taşıdı; Inter.



Icardi, 2013-14 sezonunun başında da 10 milyon euro karşılığında İtalyan devi FC Internazionale Milano'ye transfer oldu. Icardi, Inter'de Avrupa'nın en büyük golcülerinden biri haline geldi. 2015'te ise Inter'in kaptanı oldu. Inter'i 6 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Icardi, kulüp tarihinin en skorer 8. oyuncusu oldu.





PSG'de ilk golü Galatasaray'a karşı

2019 yazında Paris Saint-Germain’e 70 Milyon euro satın alma opsiyonuyla bir sezonluk kiralanan Icardi, PSG için ilk golünü 1 Ekim’de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 yendikleri maçta kaydetti. 1 Mayıs’ta Icardi, koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilen sezonun ardından Ligue 1 şampiyonu olarak PSG’de şampiyonluk yaşadı. Ligde ikinci sırada yer alan Marsilya’nın on iki puan üzerindeydi.





PSG, 60 milyon euroya satın aldı

Sezonun yaz aylarında tekrar başlamasının ardından PSG Fransa Kupası’nı kazandı ve Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı. PSG ve Inter Milan, Icardi’nin 60 Milyon euro değerindeki transferi için anlaşmaya vardı ve PSG ile dört senelik bir sözleşme imzaladı.

Icardi, 2020/21 sezonunda sakatlık problemleri yaşadı. Kasım ayında sahalara geri dönmeyi başardı ancak çoğu maçta yedek kaldı, formuna dönmesi çok uzun süre aldı. Ocak ayında tekrar ritmini yakalayan Icardi, yine de fazla forma şansı bulamadı ve sezonu 5 gol atarak bitirdi.





Son vuruşları çok kuvvetli

Mauro Icardi, ceza sahası içinde ön sezileri ve son vuruşları çok kuvvetli bir oyuncu olarak dikkat çekti. Yakaladığı pozisyonlarda gole çevirme oranı yüksek olan Arjantinli golcü, hızı, zekası ve fiziğini de kullanmasıyla ön plana çıktı. Icardi, klasik bir ceza sahası içi golcüsü olmasının yanında takımın hücumda oyun kurmasına ve pas bağlantıları oluşturmasına da yardımcı olabiliyor.





Wanda Nara ile çok konuşulan ilişkisi

Icardi, eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile 2014'te evlendi. Wanda Nara, Icardi ile evlenmeden önce Sampdoria'dan takım arkadaşı Maxi Lopez ile evliydi. Icardi ve Wanda'nın birlikteliklerinin ortaya çıkması üzerine ayrıldılar. Nisan 2014'teki Sampdoria - Inter maçında Maxi Lopez, Mauro Icardi'nin elini sıkmayı reddetti ve gazeteler bu maçla ilgili 'Wanda Derbisi' manşeti attılar.

Mauro Icardi'nin uzun süre Arjantin Milli Takımı'na alınmayışının sebebi de bu ilişki olarak gösterildi. Lionel Messi'nin Barcelona'dan yakın arkadaşı olan Maxi Lopez'in, bu konuda ricacı olduğu ve Icardi'nin Arjantin milli takımına bu nedenle alınmadığı iddia edildi.



